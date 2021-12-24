Avrupa Şampiyonluk Kemeri adaya geldi

Milli Boksör Demir Yumruk Metin Turunç, Avrupa Şampiyonluk Kemeriyle adaya dönerken, Şubat ayındaki unvanı koruma maçına hazırlanmaya başlayacak

Milli Boksör Demir Yumruk Metin Turunç, Ukrayna’da UBO’nun(Universal BoxingOrganization) organize ettiği Boks Liginde kendi kategorisinde Avrupa Şampiyonluk Kemerini kazanıp, KKTC’ye getirdi.

Kemer maçına çıkan sporcumuz Metin Turunç, rakibinin covid testinin pozitif çıkmasından dolayı maça çıkmadığı için hükmen galip geldi. UBO Boks Liginde kemeri devralan Metin Turunç, antrenörü Dindar Gölçek’le birlikte adaya döndü.

Havalimanında açıklama yapan Metin Turunç, inanılmaz mutlu olduğunu, KKTC’ye Avrupa Şampiyonluğu yanında hak edilmiş kemeri de getirmenin mutluluğu içinde olduğunu söyledi.

Şubat ayında kemeri koruma maçı olduğunu ve kemeri koruma düşüncesi olduğunu da ifade eden Milli Boksör Metin Turunç, duygularının tarif edilmez olduğunu belirtti.

Antrenör Dindar Gölçek ise adaya dönüşleri sonrasında yaptığı açıklamada planlı ve disiplinli çalışmanın karşılığını bugün itibariyle aldıklarını belirtti. Unvanı koruma adına daha fazla çalışmak zorunda olduklarını ifade eden Gölçek, Şubat ayındaki unvanı koruma maçı için çalışmalara bugün itibariyle başlayacaklarını sözlerine ekledi.



