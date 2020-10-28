Avcılık ve Atıcılık Federasyonlarından eyleme destek

Girne Avcılık Atıcılık Birliği, Cumartesi günü, bir buçuk yıl önce Bakanlar Kurulu tarafından poligonlarına sınır olan ve atışlara emniyet alanı teşkil eden bir arazinin DoğanTürkBirliği (DTB) Spor Kulübüne verilmesi nedeniyle eylem düzenliyor.

İskan Bakanlığı’ndan alınıp Spor Dairesi’ne devredilen yaklaşık 9 dönümlük (2 adet bitişik parsel) arazinin DoğanTürkBirliği Futbol kulübüne verildiği gerekçesiyle 31 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 15:00-17:00 Girne Raif R. Denktaş poligonunda yapılacak eyleme, Erhan Keser başkanlığındaki Avcılık Federasyonu da destek verecek.

Atıcılık Federasyonu, Girne’deki eyleme katılacak

Girne Raif R. Denktaş poligonunda yapılacak eyleme, Mehmet Paralik başkanlığındaki Atıcılık Federasyonu da destek verecek.

Mehmet Paralikkonuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gün bir bütün olan atıcılık ve avcılık camiasının değerlerine sahip çıkma günüdür.” ifadelerini kullanıldı.

