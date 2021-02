“Avcılar doğa aşığıdır”

KKTC Avcılık Federasyonu yönetim kurulu, Kuşları ve Doğayı Koruma Derneğinden yapılan açıklamaya tepki gösterirken, avcılık camiasının doğanın içerisinde büyüyen, doğa aşığı olan bir kitle olduğuna vurgu yaptı

Osman Cook başkanlığındaki KKTC Avcılık Federasyonu yönetim kurulu, Kuşları ve Doğayı Koruma Derneğinden yapılan açıklamaya tepki gösterirken, avcılık camiasının doğanın içerisinde büyüyen,doğa aşığı olan bir kitle olduğuna vurgu yaptı.

Avcılık Federasyonunun açıklaması şöyle:

“Herkes gı̇bı̇ bı̇z de doğanın sahı̇bı̇ değı̇lı̇z. Avcı doğanın bekçı̇sı̇dı̇r. Dünyanın tüm ülkelerinde olduğu gibi KKTC'de de avcılık bir kültürdür.

1971 yılında kurulan KKTC Avcılık Federasyonu bugün 89 birlik ve 22.000 kayıtlı üyesi ile birlikte bu ülkenin en büyük sivil toplum örgütüdür. Ülkemizdeki avcılık ve yaban hayatının sürdürülebilirlik esasları çerçevesinde düzenlenmesi, bilimsel kural ve uygulamalar vasıtasıyla iyileştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi için çalışmak bu federasyonun misyonudur.

Kuzey Kıbrıs'ta avcılık ve yaban hayatının sorunları, K.K.T.C Avcılık Federasyonu'nun birinci öncelikli faaliyet konusudur. Vizyonumuz, en büyük sivil toplum örgütü olmanın getirdiği sorumluluğun farkında olup, bu açıdan Avcılık – Toplum - Çevreilişkisini sürdürülebilir avcılık için geliştirmek, çağdaş, bilimsel ve akılcı olacak şekildeyönetebilmek ve atalarımızdan miras, evlatlarımızın emaneti olan avcılık kültürünü sürdürüp, ülkemizin en popüler hobisi olan avcılığındoğru bir zeminde devam etmesi için gerekli ve yerinde projeleri hayata geçirmektir. Bu çerçevede camiamız her alanda olması muhtemel çürük elmaların da farkındadır ve asla kabul edilemeyecek mentalitedeki "eli silahlılarla" etkin mücadeleiçin, savaşmaktadır. Dahası federasyonumuz, bu konu ve doğa ile ilgili hemen her konuda diğerçevrekuruluşlarıyla da ortak çalışmaktadır.

Şimdi size soruyoruz!!!Doğasına sahip çıkan, özellikle kurak zamanda doğadakitüm hayvanlar için su kaynağı yaratmak adına 40-45 derece sıcaklıkta uğraş veren, üremedönemindeki av hayvanlarını ve yavrularını bir nebze olsun korumak adına zararlılarla mücadele eden, tehlikeli/bilinçsiz zirai ilaç kullanımından tutun da, anız ve derelerin yakılmasına kadar her sorunla bir şekildeboğuşmayaçalışan ve faaliyetlerini sadece avlanabilir hayvanlarla kısıtlı olarak değildoğadakitüm canlılar içinsürdüren,doğamızdayaşanan sorunlarla elindeki tüm imkanları seferber ederek mücadele etmeye çalışan avcılık camı̇ası cahil midir? Suçlu mudur? Yoksa katil mi?

Kuşları ve Doğayı Koruma DerneğiBaşkanı sayın Dr. Damla Beton lütfen avcılar için beyanda bulunurken yazıda belirttiğimiz katkılarımızıda gözönünde bulundurunuz. Bu ve buna benzer haberler ile gündem yaratılıp camia üzerinde nefret uyandırmak için beyanatlar verilmesine asla müsamahagöstermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Emin olunuz ki bizler bu doğanın sadece bizlere ait olmadığını sizlerden çok daha iyi idrak edebilmiş insanlarız çünkü avcı olan her birey damdan düşer gibi doğaaşığıolmamış zaten doğanıniçerisindebüyümüştür. Beyanatınızda pandemisüreciiçersindeolduğumuzdanbulaş riskinden de bahsetmişsiniz. Unutmamalısınız ki avcıların da aileleri ve çevrelerinde dolaşan bu illeti bulaştırmaktan korktukları yakınları vardır. Evet!!!İşte tam da bu yüzden sizin deyiminizle açılım olur olmaz dışarıya akın etmek yerine, hakkımız olan avımıza giderken bulaşa neden olmamak ve ne kendimizi ne de halkımızı tehlikeye atmamak ve ülkeyi yeni bir kaosasürüklememek adına PCR test yaparak gidebileceğimizi ilgili mercilere yaptığımız başvurumuzdaönerdik. Dolayısıyla bizlerin bu konuda da sizlerden daha öngörülü, hassas ve bir adım ilerde olduğumuz yeterince aşikardır.

Bir güngerçek avcıların doğaaşığı ve doğadan herkesin faydalanabileceğinin bilincinde insanlar olduğunu anlayabilmenizi temenni ediyoruz.

Son olarak bilimsel verilerin esas kabul edilmesinin bizler ve tabi ki sizler içinönemineinandığımızdantüm halkımızın da doğruşekilde bilgilendirilmesi adına “EuropeanFederationforHuntingandConservation (FACE)”-“Avrupa Avcılık ve Koruma Federasyonu” 'nunpaylaşmış olduğu bilimsel veriler ışığında ortaya çıkan çalışma sonucunu da paylaşmayı bir borç biliriz. Bahsi edilen çalışmadaavcılığındoğaüzerindeki olumsuz etkisinin sadece %0.66 olarak verilendirildiğinianlayabileceğinize inanmak istiyoruz.

Size uzatılan zeytin dalını durmadan, usanmadan ve bıkmadan kırmanızın sebebini anlayamamak ile birlikte adetinizolduğunu zaman içerisinde bir kez daha öğrenmiş olduk.

Bu vesile ile sizleri algı politikalarınızla başbaşa bırakıyoruz ancak biliniz ki asla başaramayacaksınız.”