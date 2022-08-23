Attila Topaloğlu'na başarılı operasyon

YDÜ'nün yıldız basketbolcusu Attila Topaloğlu bugün YDÜ Hastanesinde Opr. Dr. Deniz Aydın tarafından ameliyat edildi.

Geçtiğimiz sezon YDÜ U20 takımda ve Soyerspor'da sergilediği performansla göz dolduran Attila Topaloğlu Başarılı bir ameliyat geçirdi. Ayak topuğundaki kemiğin aşil tendonuna temas etmesi nedeniyle sıkıntılı bir sezon geçiren Attila, yeni sezon öncesi YDÜ yönetiminin aldığı kararla hemen ameliyat ettirilen Attila'nın yaklaşık 2 ay sonra sahalara döneceği öğrenildi.

Operasyonu gerçekleştiren Deniz Aydın, başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini ve Attila'nın rehabilite döneminden sonra sahalara daha sağlam döneceğini ifade etti.

