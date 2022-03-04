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Attila Topaloğlu anıldı

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Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği ve MHK eski başkanlarından Attila Topaloğlu kabri başında anıldı

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Attila Topaloğlu anıldı
Ülke futboluna büyük hizmetleri geçen, önce hakemlik ardından MHK Başkanlığı yapan daha sonra ise Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanlığı ve Genç TV’de hakem kararlarını yorumlayarak bunu hayata geçiren Merhum Atilla Topaloğlu, 22. ölüm yıl dönümünde dün (Cuma) kabri başında düzenlenen törenle anıldı.
Dün sabah Attila Topaloğlu’nun kabri başında yapılan anma törenine katılan Genç TV’nin direktörü Ertan Birinci, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Hakemler Derneği Başkanı Niyazi Nizam, Attila Topaloğlu’nun öğrencisi olan eski Hakem Savaş Tilki, Eski futbolcu Ahmet Ogan ve Merhumun kardeşi Hüseyin Topaloğlu birer konuşma yaptı. KTFF’yi temsilen Eren Şişik’te anma törenine katıldı.
Konuşmalarda Attila Topaloğlu gibi spora büyük hizmetleri geçen bir spor adamının aralarında olmayışının bir kayıp olduğu vurgulanırken, hala daha yerinin doldurulamadığına vurgu yapıldı. Attila Topaloğlu’nun ülke sporunun gelişmesi için yaptıkları anlatıldı. Tören duaların okunması ile son buldu.
 
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