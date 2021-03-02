Attila Topaloğlu anılacak

Kıbrıs Türk Sporuna büyük hizmetleri bulunan Atilla Topaloğlu ölüm yıldönümünde ailesi tarafından evde anılacak.

Pandemi nedeniyle bu yıl merhumun kabri başında anma töreni gerçekleştirilemeyeceğini açıklayan aile üyeleri Attila Topaloğlu’nun kabrini ziyaret ederek çelenk bırakacak ve akşam da sadece aile bireylerinin katılacağı gecede anacaklar.

Kıdemli Ehliyet Müfettişi, Milli Futbol ve Basketbol Hakemi, Hakem Eğitmeni, MHK başkanı ve sporun her dalında başarısını ispatlamış Attila Topaloğlu 21 yıl önce elim bir trafik kazası sonrasında hayata gözlerini yummuştu.

