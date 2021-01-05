Atıcılıkta transfer zamanı

Mehmet Paralik başkanlığındaki Atıcılık Federasyonu yönetim kurulu, transfer döneminin başladığını açıkladı.

Atıcılık Federasyonundan transfer döneminin başlaması ile ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

“Tüm branşlar atıcı sporcu transfer müracaatları 01 Şubat 2021 tarihi mesai bitimine kadar kabul edilecektir.

Transfer formu (form a.f.74), federasyonumuzun internet sayfası bağlantısından temin edilebilir. Tüm atıcılık camiasına mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yeni yıl dileriz.”

