Atıcılıkta ilk fişekler Girne’de atıldı

Atıcılık Federasyonu, 2021 yılı faaliyet programında yer alan ilk müsabaka olan Skeet Girne Kupasını, 10 kulübün katılımıyla gerçekleştirdi

KKTC Atıcılık Federasyonun pandemi sürecinde revize edilmiş 2021 yılı faaliyet programında yer alan ilk müsabaka Skeet Girne Kupası, emniyet ve disiplin kuralları çerçevesinde başarılı bir şekilde 07-08 Mayıs, Cuma ve Cumartesi günleri Girne Raif Rauf Denktaş Poligonunda gerçekleştirildi.

Atıcılık Federasyonu başkanı Mehmet Paralik, Skeet Girne Kupası ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Müsabakaya gösterilen yoğun atıcı sporcu katılımı arasında genç sporcuların sayısında görülen artış ülkemiz atıcılık sporunun geleceği açısından mutluluk yaratmıştır.

Yarışmaya katılım gösteren kulüplerimiz şöyledir; “Doğancı A.A., Vadili A.A., Beşparmak A.A., Bellapais A.A., Girne A.A., Gönyeli A.A., Lefke A.A., İskele A.A., Boğaztepe A.A. ve Maraş A.A.” Müsabaka, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Atıcılık Disiplini teknik kuralları çerçevesinde organize edildi. İki gün süren müsabakada tüm kategoriler toplam 125 plak hedefe atışlar yaptı. Büyük Erkekler kategorisi atıcıları arasından en iyi puanı elde eden 6 sporcu final atışları yaparak ilk üç derece belirlemiştir.

Müsabakada Büyük Erkekler A ve B sınıfları, Genç Erkekler, Veteran Erkekler ve Kadınlar kategorileri uygulandı. Pandemi önlemleri çerçevesinde ödül töreni ileriki bir tarihte düzenlenecek.

BÜYÜK ERKEKLER “A”

1-Ali ÇELER (Beşparmak A.A.Derneği) 116+58 Puan

2-Kemal MADENCİOĞLU (Bellapais A.A.Derneği) 116+52 Puan

3-Mehmet SABANCI (Boğaztepe A.A.Birliği) 118+42 Puan

4-Mehmet ŞAHOĞLULARI (Girne A.A.Kulübü) 116+32 Puan

5-Salih HAFIZ (Lefke A.A.Birliği) 117+24 Puan

6-Hazar YAHAT (Boğaztepe A.A.Birliği) 118+14 Puan

BÜYÜK ERKEKLER “B”

1-Hazar YAHAT (Boğaztepe A.A.Birliği) 118 Puan

2- Mehmet ŞAHOĞLULARI (Girne A.A.Kulübü) 116 Puan

3- Ali SOMUNCU (Bellapais A.A.Derneği) 116 Puan

KADINLAR

1-Neşe GÜRSES (Girne A.A.Kulübü) 102 Puan

2-Dilber BAŞAVCI (Doğancı A.A.Birliği) 51 Puan

3-Meral METAY (Girne A.A.Kulübü) 48 Puan

GENÇ ERKEKLER

1-Cahit SEVEN (Maraş A.A.Birliği) 102 Puan

2-İbrahim AKGÜRCÜ (Lefke A.A.Birliği) 101 Puan

3-Osman MAVİDENİZ (Girne A.A.Kulübü) 101 Puan

4-Halil TÜRAY (Doğancı A.A.Birliği) 95 Puan

5-Ahmet TATLISES ( Vadili A.A.Birliği) 77 Puan

6-Okcan YORGANCIOĞLU (Vadili A.A.Birliği) 77 Puan

7-Mehmet A.GÜÇLÜ (İskele A.A.Birliği) 55 Puan

VETERAN ERKEKLER

1-Hakkı SOMUNCU (Gönyeli A.A.Birliği) 94 Puan

2-Mustafa G.ÖZTÜRK (İskele A.A.Birliği) 93 Puan

TAKIM

1- BELLAPAİS AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ - 347 PUAN

Kemal MADENCİOĞLU / Salahi ZAİMOĞLU / Ali SOMUNCU

2- BEŞPARMAK AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ - 343 PUAN

Ahmet A.TUNÇALIN / Ali ÇELER / Ali ZORBA

3- LEFKE AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ - 342 PUAN

Salih HAFIZ / Özden TUNÇKOL / Yaşar AKMEN



