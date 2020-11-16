Atıcılıkta ertelenen ödüller verildi

Atıcılık Federasyonu tarafından organize edilenPlak Atışları Olimpik Disiplin Trap-Skeet Gönyeli Kupası Müsabakalarının ertelenen ödül törenleri federasyon lokalinde gerçekleştirilirken başarılılara ödülleri verildi

Atıcılık Federasyonu tarafından organize edilenPlak Atışları Olimpik Disiplin Trap-Skeet Gönyeli Kupası Müsabakalarının Covid-19 önlemleri çerçevesinde ertelenen ödül törenleri 13 Kasım Cuma gecesi federasyon lokalinde gerçekleştirildi.

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programı çerçevesinde organize ettiği Olimpik Plak Atışları branşları olan Trap ve Skeet Kupa müsabakalarında kullanılan tüm plak hedeflerin satın alınmasına sponsor olan ve federasyona büyük katkı sağlayan Hüsnü Falyalı'ya teşekkür plaketi takdim edildi.

2020 yılı faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen son müsabakalar olan Trap-Skeet Gönyeli Kupasının ödül gecesinde, yıl içerisinde egale edilen rekor ödülleri sahiplerine verildi. Skeet branşında Rekor Egale eden atıcı sporcular, İstiklal Metay, Salih Oday, ve Kemal Madencioğlu, 125/121 puan gibi Dünya sıralamalarında yer alan çok büyük bir başarı elde ettiler.

2020 yılı içerisinde düzenlenen Trap ve Skeet müsabakalarında ağır görevler alarak, ISSF'nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) olimpik teknik kurallar çerçevesinde başarı ile Hakemlik hizmetlerini yerine getiren hakemler, Ekrem Günbay, Mustafa Cesuroğlu, Umut Emin, Hasan Özsabancı, Serkan Avseven, Hüseyin Avseven, Murat Ankut ve Hakkı Somuncu’ya teşekkür plaketleri takdim edildi.

Trap-Skeet Gönyeli Kupasında derceye giren atıcı sporculara ve takımlara kupa ve madalyaları kulüp başkanları tarafından takdim edildi.

Lefke AA Birliği başkanı Hüseyin Şener, Girne AA Kulübü başkanı Bayram Bayramoğlu, Doğancı AA Birliği başkanı Cemal Arslan, Cihangir AABirliği başkanı Necati Özcihangirli, Maraş A.A.Birliği başkanı Cem Yababa ve federasyon yönetim kurulu üyeleri Mustafa Zaim ile Kerim Şad Kolozali tarafından takdim edildi.