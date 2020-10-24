Atıcılık Federasyonundan arazi tepkisi

Atıcılık Federasyonu, ISSF ve FITASCgenel ve teknik kurallarına uygun Girne Poligonu arazisi içerisinde Doğan Türk Birliği’ne yer verilmesine sert tepki gösterdi

Mehmet Paralik başkanlığındaki Atıcılık Federasyonu yönetim kurulu, Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu (ISSF) ve Uluslararası Sporting Federasyonu (FITASC)’nun genel ve teknik kurallarına uygun olan Girne Poligonu arazisi içerisinde Bakanlar Kurulu tarafından Doğan Türk Birliği Spor Kulübünün kullanımına yer verilmesine sert tepki gösterdi.

Kısa süre içerisinde poligon içerisinde toplantı gerçekleştireceklerini açıklayan Atıcılık Federasyonu yönetim kurulunun açıklaması şöyle:

“Girne Avcılık ve Atıcılık Kulübü, federasyonumuza üye ve ülkemiz sporuna işletmesinde bulunan olimpik ve uluslararası özelliklere sahip Plak Atışları Poligonu ile 1980’li yılların başından itibaren merkezi özellikte hizmet veren önemli kulüplerimizdendir.

Bugün bu poligonumuz ülkemizi yurtdışı şampiyonalarında temsil eden milli atıcı sporcularımızın yetişmesinde ve federasyonun uluslararası ilişkilerinde faaliyetler organize edildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımına önemli katkı sağlayan bir konumdadır.

Girne Poligonu, Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu (ISSF) ve Uluslararası Sporting Federasyonu (FITASC)’nun genel ve teknik kurallarına ve 52/99 Trap-Sket Atış Alanı ile Tabanca ve Tüfek Atış Poligonu Kurma ve İşletme Yasamıza uygunluğu bilinen bir gerçektir. ISSF Dünyada düzenlenen tüm atıcılık disiplinlerinin en üst düzeydeki federasyonudur. Ayrıca ISSF 1896 yılında modernleşen Olimpiyat Oyunları çerçevesinde atıcılık faaliyetlerini düzenleyen tek otoritedir. FITASC Dünyada düzenlenen uluslararası sporting plak atışları atıcılık disiplinlerinin en üst düzeydeki federasyonudur.

Girne Poligonu, yukarıda belirtilen Dünya Atıcılık Otoriteleri ve 52/99 Sayılı yasamızın atış emniyet kuralları çerçevesinde düzenlenen atış yönleri ile arazi hudutları içerisinde ve çevresine, kurulduğu ve çalışmaya başladığı günden beridir hiçbir tehlike arz etmemiştir. Üzülerek görüyoruz ki 40 yıla yakın bir süredir ülkemiz sporuna ve ülke tanıtımına önemli katkı sağlayan Girne Poligonu arazisi içerisinde Doğan Türk Birliği Spor Kulübünün kullanımına Bakanlar Kurulu kararı nezdinde yakın geçmiş bir zamanda yer verilmiştir.

Bu karar federasyonumuz tahtında atıcılık spor camiası tarafından yersiz ve tutarsız olarak değerlendirilmekte ve kınanmaktadır. Olimpik ve Uluslararası Plak Atışları disiplinlerinde (Skeet-CompakSporting-Sporting) hizmet veren Girne Poligonunun ve Girne Avcılık Atıcılık Kulübünün bu kaostan kurtarılması elzem bir ihtiyaç durumundadır.

Bugün Girne Poligonuna yapılan bu saldırı, yarın ülkemizin en aktif ve en geniş camiaya sahip spor branşlarının başından olan atıcılık sporuna hizmet veren diğer poligonlarımızı da tehdit etmektedir.

Federasyonumuz tüm camiasıyla yakın bir zamanda tarihi belirtilerek, Girne Raif Rauf Denktaş Poligonunda ülkemiz atıcılık sporuna karşı yapılan bu çirkin saldırıyı kınamak ve Devlet yetkililerini bu büyük yanlıştan döndürmek amacıyla toplanacaktır.”

