Atıcılık Federasyonu faaliyetlerini durdurma noktasına geldi

Atıcılık Federasyonu yazılı açıklamasında ülke ‘Atıcılık Sporu’nun durma noktasına geldiğine dikkat çekti.

Açıklamada, Federasyonun sportif ve kültürel bağlamda ülke sporuna önemli katkı ve hizmetler sağladığına ancak hem yasalardaki yetersizlik, hem de ana spor malzemeler üzerindeki vergi tarifelerinden dolayı faaliyetlerin yapılmasının çıkmaza girdiği belirtildi.

Sorunların detaylandırıldığı federasyon açıklaması “Atıcılık Sporunun üzerindeki olumsuzlukların bu şekilde devam etmesi durumunda, tüm tesislerimizin kapatılacağı ve anahtarların ilgili makamlara teslim edileceği yönünde tüm Kulüplerimiz ve camiamız karar almıştır” ifadeleriyle sonlandırıldı.

