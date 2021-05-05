Atıcılık Federasyonu faaliyetlerine başlıyor

Atıcılık Federasyonu federasyonun faaliyetlerinin başlayacağının müjdesini verirken, Olimpik, Uluslararası ve Ulusal atıcılık disiplinlerinde 25 müsabaka organizesi planladığını duyurdu

Atıcılık Federasyonu başkanı Mehmet Paralik yaptığı açıklama ile federasyonun faaliyetlerinin başlayacağının müjdesini verdi.

Faaliyet takvimini açıklayan Mehmet Paralik’in açıklaması şöyle:

“Covid-19 salgınının uzunsüre engel olduğu spor müsabakaları yeniden başlıyor. Atıcılık spor camiasının gönülden özlediği yarışma heyecanı, en üst seviyede tüm branşlarda faaliyet gösteren atıcı sporcular tarafından yeniden yaşanmaya başlanmıştır.

Atıcılık Federasyonunun üye kulüpleri ile yapmış olduğu toplantılar neticesinde 2021 yılı için Olimpik, Uluslararası ve Ulusal atıcılık disiplinlerinde toplam 25 müsabaka organizesi planlanmıştır. Müsabaka sayısının, ekonomik şartların desteklenmesi durumunda, arttırılması değerlendirilmektedir. Düzenlenecek müsabakaların 14 tanesi Olimpik, 10 tanesi Uluslararası ve 1 tanesi de Ulusal atıcılık disiplinlerinde organize edilecektir.

Atıcılık Federasyonuna üye kulüplerin uluslararası plak atışları sporting disiplininde kendilerinin düzenleyecekleri müsabakalarla atıcı sporcularımızı çok yoğun bir sezon beklemektedir. Tüm faaliyetlerimizde alt yapı çalışmaları çerçevesinde genç atıcılara yönelik çeşitli eğitim programları ve katkılar gerçekleştirilecektir.

Yurt genelinde ülkemiz sporuna sahip çıkarak kendi imkanları ile hayatta kalmaya çalışan 9 plak atışları (Trap-Skeet-Sporting) poligonu, 3 ateşli yivli silahlar (Tabanca-Tüfek) poligonu ve 1 olimpik havalı silahlar kapalı salon poligonu hizmet verecektir. Covid-19 sebebiyle yaşanan ekonomik sıkıntılar çerçevesinde müsabakaların organizesine, atıcılık camiası içerisinde yer alan, sporumuza gönül vermiş değerli insanlarımız ve işletmeler destek ve katkı koymaya devam etmektedir.

Öncelikle kulüp yöneticilerimize, atıcı sporcularımıza, hakemlerimize, poligon görevlilerine, kişi ve işletmelere atıcılık sporunun devamı için göstermiş oldukları olağanüstü gayretlere minnetlerimizi sunuyoruz. Müsabakalarımızın ana giderlerine sponsor olan kişi ve işletmelere de yapmış oldukları anlamlı katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Olimpik Plak Atışları (Trap-Skeet) disiplinlerinde organize edilecek müsabakalarda kullanılacak plak hedeflerin tümüne atıcı sporcumuz ve işadamı Hüsnü Falyalısponsor olarak olimpik atıcılık spor disiplinlerinde düzenlenecek müsabakalara önemli ve değerli katkılarda bulunmaya devam etmektedir.

2021 Faaliyet programının başlangıcı, Mayıs ayı branşlara göre ilk müsabakalar;

1-Skeet Girne Kupası, 07-08 Mayıs 2021, Raif R.Denktaş Poligonu, Girne.

2-Ateşli Silahlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Beşparmak Kupası, TÜFEK (.22-250) PUANLAMA, 19 Mayıs 2021, Taşkent Yivli Silahlar Poligonu.

3-Ateşli Silahlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Beşparmak Kupası, TÜFEK (.22-250) FİNAL, 22 Mayıs 2021, Taşkent Yivli Silahlar Poligonu.

4-Trap Girne Kupası, 22-23 Mayıs 2021, Özer Boyacı Poligonu, Gönyeli.

5-Olimpik Havalı Silahlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası, 29-30 Mayıs 2021, UKÜ Arena.

6-Ateşli Silahlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası, TABANCA, 29-30 Mayıs 2021, Atatürk Atıcılık Kompleksi, Gönyeli.

