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Atıcılarımız, Türkiye’de hedefe attı

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Atıcılarımız, Türkiye’de hedefe attı
KKTC Atıcılık Federasyonu sporcularıAli Çeler, İbrahim Akgürcü, Salih Hafız, Kemal Madencioğlu ve Yaşar Akmen,Türkiye’de yarıştılar.
Türkiye Atıcılık Federasyonu Puanlı Milli Takım seçmelerinde yarışan KKTC Atıcılık Federasyonu sporcularımızdan Ali Çeler, Türkiye Büyükler 1.si olurken, İbrahim Akgürcü Türkiye Gençler 3.sü oldu. Salih Hafız, Kemal Madencioğlu ve Yaşar Akmen de başarılı dereceler elde ettiler.
 
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