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Atıcılar, barışa attılar

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Atıcılık Federasyonu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde ilk organizasyonunu Ateşli Yivli Silahlar Tüfek branşında Başbakanlık 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupası olarak gerçekleştirdi

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Atıcılar, barışa attılar
KKTC Atıcılık Federasyonu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde ilk organizasyonunu Ateşli Yivli Silahlar Tüfek branşında Başbakanlık 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupası olarak, Gönyeli baraj bölgesinde bulunan Atatürk Atıcılık Kompleksinde gerçekleştirdi.
Küçük çap. 22 kalibre ateşli yivli tüfeklerin kullanıldığı müsabakada atışlar 50 metrede sabit duran daire puanlamalı kart hedeflere yapıldı. Hava şartlarına karşı büyük mücadele veren atıcı sporcular 25 atış yaparak toplam puan üzerinden müsabaka derecelerini belirlediler. Erkekler ve Kadınlar klasmanlarında 3 kategoride federasyona üye kulüpler ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı atış takımları atıcılık sporunun güzel paylaşımını sergilediler.
Müsabakada Dünya Havalı ve Ateşli Tüfekler Masaüstü Destekli Atış Federasyonunun (WRABF) teknik kuralları ve federasyonun müsabaka düzeni uygulandı.
Atıcılık Federasyonundan yarışma ile ilgili yapılan açıklamada “Özellikle genç atıcı sporcuların atıcılık disiplin kuralları çerçevesinde göstermiş oldukları hareketler ve yapmış oldukları üstün başarılı atışlar, camiayı gururlandırmıştır.” ifadeleri kullanıldı.
 
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