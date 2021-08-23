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Ateş’ten, Asya’ya anlamlı katkı

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Ateş’ten, Asya’ya anlamlı katkı
Gönyeli Futbol Akademisi’nin SMA Tip 1 tedavisi gören Asya bebeğin tedavisine katkı sağlamak için düzenlediği futbol turnuvasından elde edilen gelir, Asya bebeğin tedavisi için bağışlandı.
Turnuvaya katılan Alayköy Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ateş İsmail Tosun ise turnuvada oldukça anlamlı bir davranışa imza attı. Ateş İsmail Tosun, etkinlikte Asya bebek için kumbarasını bağışladı. Kumbarasını Gönyeli Futbol Akademisi koordinatörü Hasan Özkan’a teslim eden Ateş’in davranışı büyük takdir topladı.
 
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