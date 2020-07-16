Atatürk Stadı’nda cimnastik coşkusu yaşanacak

Cimnastik Federasyonu, 2. Özgür Çocuk Cimnastik Şöleni ile ilk kez açık havada şölen düzenleyecek. Cuma akşamı düzenlenecek şölende ödüllü amutta yürüme yarışı da yapılacak. Şölenle ilgili açıklama yapan Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu,“Salgın döneminde gelişimleri olumsuz etkilenen çocuklarımızın, olumsuzluklarını gidermek ve onları yeniden spora motive etme amacıyla şöleni düzenleme kararı aldık.” ifadelerini kullandı.

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, pandemi süreci sonrasındaki ilk büyük organizasyonu olan 2. Özgür Çocuk Cimnastik Şölenini Cuma akşamı gerçekleştirecek.

1.Özgür Çocuk Cimnastik Şölenine gösterilen yoğun ilgiden sonraKKTC Cimnastik Federasyonu bu kez 2.Özgür Çocuk Cimnastik Şölenini gerçekleştirecek. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları etkinlikleri çerçevesinde 17 Temmuz Cuma akşamı saat 19.00'da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda gerçekleştirilecek olan 2. Özgür Çocuk Cimnastik Şölenine 400’ü aşkın sporcunun katılması bekleniyor. Şölenin sunuculuğunu Togay Menekşeli yapacak.

KKTC Cimnastik Federasyonu, şölenin görkemli geçmesi için çalışmalarını sürdürürken, federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu şölenle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceğimiz 2.Özgür Çocuk Cimnastik Şöleni Atatürk Stadyumunda açık hava ve geniş ortamda yapılacak.

İçinden geçtiğimiz salgın döneminde evde hareketsiz ortamda kalmaları çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik olarak gelişimini olumsuz etkilemiştir. Bu olumsuzlukları gidermek, çocuklarımızı yeniden spora motive ederek eski performanslarına kavuşmaları için 2. Özgür Çocuk Cimnastik Şölenimizi düzenleme kararı aldık.

İlk kez açık havada düzenlenecek olan şölende amutta yürüme yarışı düzenleyerek kazananların derecelerinin KKTC rekoru olarak kayıtlara geçmelerini sağlayacağız. Kategorilerinde birinci gelenlere ise 500’er TL ödül vererek bir ilke daha imza atacağız.

Geçmişte olduğu gibi bugün de karşımıza çıkan engelleri elbirliği ile çözebilecek güce sahip bir toplumuz. Bunuda bu salgın döneminde bir kez daha gösterdik.

Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinde vatan uğruna canını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diler gazi ve mücadele eden herkese minnetlerimizi sunarken, halkımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutlarız. Tüm halkımızı da şölenimize gelerek çocuklarımızın yeteneklerini görüp, coşkularına ortak olmaya davet ederiz.”