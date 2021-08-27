“Bu Kez Asya’mız İçin Spor Yapıyoruz” sloganıyla düzenlenen spor etkinliğine Lefkoşa Cimnastik Kulübü cimnastikçileri de katılarak Asya için en güzel gösterilerini sundular

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), SMA Tip-1 hastası Asya bebek için Merkez Lefkoşa’da spor etkinliği düzenledi.“Bu Kez Asya’mız İçin Spor Yapıyoruz” sloganıyla belediye organizasyonunda yapılan etkinlikte, elde edilen tüm gelir Asya bebeğin tedavisinde kullanılacak. Spor salonlarının farklı aktiviteleri ile yer aldığı etkinlikte, katılımcılar, etkinlik boyunca sağlıklı yiyecek –içecek stantlarından alışveriş yaptılar. Katılımcılar Asya bebeğe umut olurken, DJ eşliğinde spor yaparak, güzel bir gün geçirdiler.Aşı kartı, PCR ve/veya antijen test sonucunun gösterilerek girilen etkinliğe Lefkoşa Cimnastik Kulübü cimnastikçileri de katılarak Asya için en güzel gösterilerini sundular.Cimnastik Show’da Lefkoşa Cimanstik Kulübünün yanı sıra Ayel Cimnastik Kulübü de sahne alarak, “Bu Kez Asya’mız İçin Spor Yapıyoruz” etkinliğine renk kattı.Etkinliği Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte izleyen Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ise “Paylaşma ve dayanışma ruhunun her daim var olduğu başkent Lefkoşa’da Asya’mıza hep beraber umut olmak için spor yaptık. Lefkoşa Türk Belediyesinin düzenlemiş olduğu organizasyona kulüplerimiz ve çocuklarımızla katılarak biz de katkı koyduk.” açıklamasını yaptı.