Aspelya’ya anlamlı hediye

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Aspelya Engelliler Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, bir sporcuya tekerlekli sandalye hediye etti

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Aspelya Engelliler Spor Kulübü’nü ziyaret ederek bir sporcuya tekerlekli sandalye hediye etti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aspelya Engelliler Spor Kulübü Başkanı Emrullah Koyuncu gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

2018 yılında kurulan Aspelya Engelliler Spor Kulübü’nün, engelli bireylerin spor aracılığıyla topluma kazandırılmalarını amaçladığı belirtildi.

