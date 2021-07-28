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Aspelyalılar,Türkiye Milli Takımı antrenmanında

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Aspelyalılar,Türkiye Milli Takımı antrenmanında
Aspelya Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları Hülya Ayalılar ve Hediye Kazan, Türkiye A Milli Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı antrenörü tarafından milli takıma çağrılmıştı.
Tekerlekli sandalye basketbolunda faaliyet gösteren Aspelya Spor Kulübü’nün, Türkiye Milli Takımı’na davet edilen iki kadın sporcusu, Türkiye Milli Takımı ile antrenmanlara başladılar.
22 kişilik aday kadroda yer alan iki oyuncu ile birlikte kulüp başkanı ve antrenör Emrullah Koyuncu daTürkiye Milli Takım kampına katıldılar.Milli Takım kampında 22 kadın sporcu 4 ayrı takım şeklinde maçlar yaparak hazırlıklarını sürdürüyorlar.
 
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