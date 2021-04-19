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Aspava yüzücüleri mavi sularda

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Aspava yüzücüleri mavi sularda
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Niyazi ERGÜLEN
Ülkemizin önde gelen yüzme ve triatlon kulüplerinden Aspava Spor Kulübü yüzücüleri antrenmanlarını aralıksız bir şekilde sürdürüyorlar.
Gemikonağı’ndaki Aspava Restoran plajında gerçekleştirilen antrenmanlara Aspava Spor Kulübü yüzücüleri Mustafa Yeşilada, Utku Şakir, Caner Aspava ve Yankı Karadağlı sürekli olarak katılıyorlar.
Rutin yüzme antrenmanlarını yaklaşık 3 km yüzerek gerçekleştiren 4 sporcu, düzenlenecek yarışmalara daima hazır olmak için çalıştıklarını söylediler.
 
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