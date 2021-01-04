Aspava: İlk hedefim Cebelitarık’ı geçmek

Niyazi ERGÜLEN
Milli Master yüzücümüz Caner Aspava yeni yıldaki hedeflerini açıklarken, ilk hedefinin İspanya’dan, Fas’a yüzmek olduğunu söyledi.
14 kilometre yüzerek Cebelitarık Boğazı’nı geçmeyi hedeflediğini söyleyen Caner Aspava, parkuru dört saatte geçmek istediğini sözlerine ekledi.
2020’de pandemi şartları nedeniyle Türkiye’de hiçbir yarışa katılamadığını da belirten Caner Aspava, 2021’de birçok yarışmaya katılacağını söyledi. Gençlere örnek olmaya devam edeceğini de vurgulayan Aspava, triatlon yarışlarına da katılacağını belirtti.
Aspava, pandemi sürecinin bitmesi halinde Aspava Spor Kulübünün düzenlediği 3 km’lik Açık Su Yüzme Yarışının 7.sinin de yapılacağını vurguladı.
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