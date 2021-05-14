banner583
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
52 0
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
246 0
 
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
25 0
Acil A+ kan aranıyor
Acil A+ kan aranıyor
95 0
Bu oturma banketinden ne istendi?
Bu oturma banketinden ne istendi?
41 0
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
10 0
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
22 0
banner661
banner570

Aşina ailesinin acı günü

banner476

Aşina ailesinin acı günü
Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü başkanı Akay Aşina’nın abisi Mustafa Aşina, bu sabah hayatını kaybetti.
Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü, Lefkoşa Mezarlığına defnedilen Mustafa Aşina'nın vefatı ile ilgili yaptığı açıklamada “Başkanımız Akay Aşina'nın abisi Mustafa Aşina'nın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Aşina ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.” ifadelerini kullanıldı.
Tribün Kıbrıs ailesi olarak Mustafa Aşina’ya Tanrı’dan rahmet, Aşina ailesi ve Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.