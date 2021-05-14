Aşina ailesinin acı günü

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü başkanı Akay Aşina’nın abisi Mustafa Aşina, bu sabah hayatını kaybetti.

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü, Lefkoşa Mezarlığına defnedilen Mustafa Aşina'nın vefatı ile ilgili yaptığı açıklamada “Başkanımız Akay Aşina'nın abisi Mustafa Aşina'nın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Aşina ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.” ifadelerini kullanıldı.

Tribün Kıbrıs ailesi olarak Mustafa Aşina’ya Tanrı’dan rahmet, Aşina ailesi ve Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz.

