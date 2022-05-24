Artistik Cimnastik Minik Erkekler KKTC Şampiyonası düzenlenecek

Cimnastik Federasyonu, KKTC Fenerbahçeliler Derneği ile işbirliği içerisinde Artistik Cimnastik Minik Erkekler KKTC Şampiyonası gerçekleştirecek

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu maddi imkânsızlıklara rağmen faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu, 28 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda Artistik Cimnastik Minik Erkekler KKTC Şampiyonası düzenleyecek.

Cimnastik Federasyonu, Artistik Cimnastik Minik Erkekler KKTC Şampiyonasını, KKTC Fenerbahçeliler Derneği ile işbirliği içerisinde yapacak.

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, gerçekleştirecekleri faaliyetle ilgili yaptığı açıklamada “Cimnastik Federasyonu olarak imkansızlıklara rağmen çocuklarımızın gelişimleri için etkinliklerimize ara vermeden devam ediyoruz.

Her zaman çocuklarımızın yanında olan KKTC Fenerbahçeliler Derneği de Artistik Cimnastik Minik Erkekler KKTC Şampiyonasında çocuklarımızın yanında olacak. KKTC Fenerbahçeliler Derneği başkanı Toykan Özdamar ve tüm yönetim kurulu üyelerine katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz.”

