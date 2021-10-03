Arıklı’dan Vadili’ye cimnastik salonu sözü

Bakan Erhan Arıklı, jimnastik salonlarının peyderpey hayata geçirilebileceğini, ilk olarak Vadili ilkokuluna jimnastik salonu yapılabileceğini belirterek, Tüzük konusunda da yetki karmaşasının ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılacağını dile getirdi

KKTC Cimnastik Federasyonu heyeti, spordan sorumlu Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'yı ziyaret etti. Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri ve federasyona bağlı bazı kulüp başkanlarının yaptığı ziyarette, üç bölgeye jimnastik salonu yapabilmek için Bakan Arıklı'dan destek talebinde bulunuldu.

Heyet, Cimnastik Federasyonu’nun 2020’den beri Spor Dairesi’nde onaylanmayı bekleyen Tüzüğü olduğunu hatırlatarak, Cimnastik Federasyonu altındaki bazı spor branşlarının ise geçmişte ‘yasaya aykırı’ şekilde Vücut Geliştirme ve Halter Federasyonu uhdesine verildiği, bunun yetki karmaşasına neden olduğu aktarıldı.

Bakan Erhan Arıklı, jimnastik salonlarının peyderpey hayata geçirilebileceğini, ilk olarak Vadili ilkokuluna jimnastik salonu yapılabileceğini belirterek, Tüzük konusunda da yetki karmaşasının ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılacağını dile getirdi.

Asbaşkan Çoban: Jimnastik salonları için destek bekliyoruz

Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Erçin Çoban, ziyarette yaptığı konuşmada federasyon olarak üç bölgeye jimnastik salonu yapılması konusunda destek beklediklerini söyledi. Çoban, Lefkoşa Gülenyüzler Anaokulu, Geçitkale ve Vadili ilkokullarına salon yapılması konusunda bir süre önce Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalandığını hatırlattı. Cimnastik Federasyonu olarak göreve geldikleri günden bugüne kadar sporcu sayısını 150’den 3000'lere çıktığını vurgulayan Çoban, bir yıl içinde bu rakamın 10000 sporcuya kadar çıkarılmasını hedeflediklerini belirtti. Bugüne kadar devletten alınan desteklerin, geçmiş federasyon yönetiminin bıraktığı borçlara gittiğini söyleyen Çoban, “devletin desteğini üzerimizde çok hissedemeden böyle bir atılım yaptık” dedi. Erçin Çoban, yapılması beklenen jimnastik salonlarının gündüzleri okuldaki öğrencilerin kullanımına, öğleden sonraları da o bölgelerdeki jimnastik kulüplerinin kullanımına sunulacağını vurguladı. Salonların iç malzemelerini federasyon olarak gerek sponsorlardan gerek katkı priminden yararlanarak yapacaklarını belirten Çoban, salonların hayata geçirilmesi için Bakanlıktan destek beklediklerini aktardı. Çoban, sporcu sayısının da artırılması için biran önce harekete geçmek istediklerini dile getirdi.

Lesinger: “Bizim branşlarımızı başka bir federasyon yapıyor”

Cimnastik Federasyonu Eğitim Komitesi Başkanı Figen Yaman Lesinger ise Cimnastik Federasyonu altındaki branşlar konusunda bazı sorunlar yaşandığını aktararak, başka bir federasyonun jimnastik federasyonun altında olan branşlarla ilgili faaliyetler yaptığını dile getirdi. Lesinger, Uluslararası Cimnastik Federasyonu ile Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun faaliyet alanı içerinde yer alan spor branşlarının, KKTC Cimnastik Federasyonu’nun altında da yer aldığını söyleyen Lesinger, yasal mevzuata rağmen pilates başta olmak üzere 3 spor branşının Cimnastik Federasyonu yerine KKTC Vücut Geliştirme ve Halter Federasyonu’nu uhdesine verildiğini vurguladı.

Vücut Geliştirme ve Halter Federasyonu tarafından söz konusu branşlarla ilgili kurs ve seminerler düzenleyip, sertifika verildiğini aktaran Lesinger, normal şartlarda Jimnastik Federasyonu’nun bu faaliyetleri yapması gerektiğini aktardı.

Bazı branşlarla ilgili fahiş fiyatlara kurs düzenleyip, yarışmalar dahi yapıldığını söyleyen Lesinger, “Vücut Geliştirme ve Halter Federasyonu bu spor branşlarını, biz göreve gelmeden önce bir boşlukta aldılar ve bunu halen devam ettiriyorlar. Biz yasal mevzuatımız dahilinde olan pilates, Cross Fit gibi branşların Jimnastik Federasyonu’nun uhdesine verilmesini istiyoruz” dedi.

Av. Serdaroğlu: “Yasaya aykırılık söz konusu”

Erbulut Cimnastik Kulübü Başkanı ve Cimnastik Federasyonu hukukçusu Emel Serdaroğlu, Cimnastik Federasyonu ile Vücut Geliştirme ve Halter Federasyonu arasında bir yetki karmaşası olduğunu belirterek, “bu karmaşanın sebebi de maalesef Spor Dairesi oluyor” dedi. Serdaroğlu, Cimnastik Federasyonu Başkanı vasıtasıyla Spor Dairesi Müdürlüğü’ne konunun çözümü için 7 tane dilekçe verildiğini ancak yanıt alınmadığını belirtti. Her iki federasyonun da 67/1999 sayılı Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na bağlı olmaları gerektiğini, bu yasaya göre kendi dallarında faaliyet göstermeleri gerektiğini aktaran Serdaroğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun altında yer alan dallar ve branşlarla ilgili listenin KKTC Cimnastik Federasyonu’nda da olduğunu belirtti. Söz konusu olan spor branşlarının Vücut Geliştirme ve Halter Federasyonu’nun altında olmaması gerektiğini belirten hukukçu Serdaroğlu, bahse konu federasyonun tüzüğünün 2013 yılında Spor Dairesi tarafından imzalandığını söyledi. Serdaroğlu, söz konusu spor branşlarının Vücut Geliştirme ve Halter Federasyonu uhdesine verildiği Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi nedeniyle, bu branşlarla ilgili diğer federasyon tarafından faaliyet gösterildiğini dile getirdi.

Vücut Geliştirme ve Halter Federasyonu’nun Cross Fit yarışması düzenlemesinin yasal olmadığını aktaran Serdaroğlu, “Cross fit branşı tüzüklerinde yoktur, diğer iki branşta yasaya aykırı olarak tüzüklerinde yer aldı” dedi.

“Tüzük 2020’den beri onaylanmayı bekliyor”

Bu branşların Cimnastik Federasyonu Tüzüğü’nde yer alması gerektiğini söyleyen Emel Serdaroğlu, Cimnastik Fedrasyonu’nun son tüzüğünün ise Şubat 2020’den beri Spor Dairesi Müdürlüğü’nde beklediğini vurguladı.

Serdaroğlu, “Beden Eğitimi ve Spor Yasası diyor ki; federasyonların tüzükleri, bu yasaya ve uluslararası kurallara uygun şekilde düzenlenmek zorundadır. Eğer biz branşları uluslararası kurallara göre yapacaksak, ve bu branşlar jimnastik altında düzenlendiyse doğru usul Jimnastik Federasyonu Tüzüğü’nde yer almalarıdır” dedi.

Cimnastik Fedrasyonu Tüzüğü’nün bugüne kadar neden onaylanmadığı konusunda bir izahat verilmediğine de dikkat çeken Emel Serdaroğlu, “Düşündürücü olan ise 2013’de Vücut Geliştirme ve Halter Federasyonu tüzüğü yasaya aykırı olmasına rağmen geçti, Jimnastik Federasyonu’nun tüzüğü ise halen beklemede” dedi.



Arıklı: “İlk önce Vadili ilkokuluna salon başlanabilir”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ise jimnastik salonlarının peyderpey yapılabileceğini, ilk olarak Vadili ilkokuluna jimnastik salonu yapılabileceğini belirtti. Bazı sıkıntılar olduğunu aktaran Arıklı, bu sıkıntılar aşıldıktan sonra salonların yapımına başlanabileceğini aktardı.

Ülkede federasyon sayılarının her geçen gün arttığını, bu duruma karşı olduğunu söyleyen Arıklı, bu federasyonlarda müthiş bir israf olduğunu ancak ellerindeki bütçenin de sınırlı olduğunu söyledi. Arıklı, “Halbuki federasyonlar güçlerini birleştirse, bizim federasyonlara aktaracağımız kaynak çok daha fazla olur. Uluslararası arenada, en azından Türkiye ile çok daha rahat ilişki kurulabilir. Ancak bölündükçe güçsüzleşiyoruz, güçsüzleştikçe de faaliyetler azalıyor. Bazı federasyonlar bir yılda hiçbir faaliyet yapmadan bizden 100 bin 150 bin para alıyor ve göstermelik faaliyet yapıyor. Diğer taraftan çalışan federasyonların da hak ettiği para diğerlerine gidiyor. Mümkün olduğu kadar bunu durdurmaya çalışıyorum ama büyük baskılara maruz kalıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu durumu spor kanunu ile yasal düzenlemeye oturtmaya çalışacağız” dedi.

Türkiye Spor Bakanlığı ile protokol imzalanamadığı için, burada bulunan Gençlik ve Spor Koordinatörlüğü’nün federasyonlara yeterince katkı koyamadığını aktaran Arıklı, “protokol imzalansa buradaki federasyonlar madden ve manen Türkiye’deki federasyonlardan yararlanabilecek” dedi.



Tüzükle ilgili direktif verdi

Bakan Arıklı, Tüzük konusunda da yetki karmaşasının ortadan kaldırılması için, Spor Dairesi Yönetim Kurulu üyesi Kadir Yel’i görevlendirerek, gerekli çalışmaların yapılıp tamamlanması için direktif verdi.

Arıklı, bazı federasyonlara sağlanan spor psikolojisi konusunda da jimnastik federasyonun yararlanması için yapılan talebin değerlendirileceğini dile getirdi.

