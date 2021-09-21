Arıklı, Turunç’tan altın kemeri istedi

Erhan Arıklı, Metin Turunç altın kemeri KKTC’ye getirdiği zaman, bize en büyük hediyeyi sunacağını söyledi

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Milli Boksör “Demir Yumruk” lakaplı Metin Turunç’u kabul etti.

Kabulde konuşan Metin Turunç, altın kemer için 4 maçı kaldığını söyleyerek, bugüne kadar kendisinden desteklerini esirgemeyen Bakan Arıklı ve ekibine teşekkürlerini iletirken, desteklerin devamını diledi. ,

Bakan Arıklı ise Turunç’u kabulünde yaptığı konuşmasında, Metin Turunç’a spor anlamında verdiği mücadele ve ayrıca KKTC’nin tanıtımı için emek ve yardımlardan dolayı kendisine teşekkür etti.

Arıklı, Turunç’un katıldığı tüm müsabakaları yakından takip ettiğini dile getirerek, altın kemeri KKTC’ye getirdiği zaman, kendilerine en büyük sürpriz hediyeyi sunacağını söyledi.

