banner583
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
48 0
En tehlikeli 8 internet deneyimi
En tehlikeli 8 internet deneyimi
10 0
 
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
22 0
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
292 0
2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
70 0
49 0
Ayşe Gürpınar gururumuz oldu
Ayşe Gürpınar gururumuz oldu
115 0
banner661

Arıklı, Turunç’tan altın kemeri istedi

banner476

Erhan Arıklı, Metin Turunç altın kemeri KKTC’ye getirdiği zaman, bize en büyük hediyeyi sunacağını söyledi

banner666
Arıklı, Turunç’tan altın kemeri istedi
Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Milli Boksör “Demir Yumruk” lakaplı Metin Turunç’u kabul etti.
Kabulde konuşan Metin Turunç, altın kemer için 4 maçı kaldığını söyleyerek, bugüne kadar kendisinden desteklerini esirgemeyen Bakan Arıklı ve ekibine teşekkürlerini iletirken, desteklerin devamını diledi. ,
Bakan Arıklı ise Turunç’u kabulünde yaptığı konuşmasında, Metin Turunç’a spor anlamında verdiği mücadele ve ayrıca KKTC’nin tanıtımı için emek ve yardımlardan dolayı kendisine teşekkür etti.
Arıklı, Turunç’un katıldığı tüm müsabakaları yakından takip ettiğini dile getirerek, altın kemeri KKTC’ye getirdiği zaman, kendilerine en büyük sürpriz hediyeyi sunacağını söyledi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.