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Arıklı: Spor ambargosunu delen kişiyim

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Ekonomi ve Enerji bakanı Erhan Arıklı, MOK heyetini kabulünde, “Spor ambargosunu delen bir kişiyim.Amacımız ülkeye uygulanan ambargoları bir şekilde delmekse bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor.” açıklamasını yaptı

Arıklı: Spor ambargosunu delen kişiyim
Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) başkanı Dursun Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji bakanı Erhan Arıklı’ya nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, MOK heyeti, Arıklı’ya komitenin çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.
Ziyarette Arıklı’ya, uluslararası olimpizm standartlarına ulaşılması yönündeki gayretler, spor ambargolarının aşılabilmesine yönelik Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile oluşturulan ortak çalışma grubu ve 'Olimpiyat Evi' projesi hakkında bilgiler verilirken, karşılaşılan çeşitli sorunlar hakkında da görüşler aktarıldı.
Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da, MOK heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, komitenin çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti.
Arıklı, geçmişteki sıkıntıları ve süreci birlikte yaşadıklarının altını çizerek, “yaşananları yakından bilen ve spor ambargosunu delen bir kişiyim” dedi.
“Amacımız bu ülkedeki gençlerin önünü açmak, ülkeye uygulanan ambargoları bir şekilde delmekse bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullanan Arıklı,  bundan sonraki süreçte birlikte çalışılacağını, geniş bir toplantıda konuların detaylı bir şekilde masaya yatırılacağını belirtti.
Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya ziyaret anısında plaket takdim edildi.
 
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