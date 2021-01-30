APOEL’e KOP kıyağı

Güney Kıbrıs Ligi, statü değişimi girişimleriyle çalkanıyor. KOP’un geçtiğimiz yıl belirlediği statüye göre bu sezon ilk 7 takım play-off oynayacaktı ve 4 takım küme düşecekti.

Ancak KOP, pandemi koşullarını öne sürerek gelecek sezon da ligi 14 takımla oynatma kararı alıp ligden 2 takım düşmesini hayata geçirmeye çalışıyor.

Omonia taraftar grupları bu kararın alınmak istemesinde Apoel’in24 puanla 10.sırada yer alması ve sonuncu sıradaki EthnikosAchnas’tanasdece 9 puan önde olmasının bu kararın alınmak istemesinde etkili olduğunu iddia ederek KOP’unApoel’ekıyak geçmek istediğini ifade ettiler.KOP’un ligin statüsünün ne olacağını Çarşamba gün netleştirmesi bekleniyor.

