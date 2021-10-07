Apakan’a yatırım yapılacak

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nun ısıtma-soğutma sistemi (Rooftop Klima) yapımı için ihaleye çıkıldı

Spor Dairesi Müdürlüğü, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nun ısıtma-soğutma sistemi için ihaleye çıkıldığını açıkladı.

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, bir süreden beridir çalışmalarını sürdürdükleri Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nun ısıtma-soğutma sistemi (Rooftop Klima) yapımı için Merkezi İhale Komisyonu’nun ihaleye çıktığını ve ihalenin 13 Ekim 2021 tarihinde tamamlanacağını belirtti.Spor Dairesi’nin çalışmalarını sürdürdüğünü ve ihaleye çıkan çalışmaları birer birer açıkladıklarını ifade eden Fuat Tek, daire ile ilgili yapılan eleştirilere rağmen, eldeki imkânlar neticesinde projeleri hayata geçirmekte kararlı olduklarını aktardı.

Eksikliklerin mutlaka olduğunu ve bundan sonra da olacağını anlatan Fuat Tek, kendilerinden önceki dönemlerde de eksikliklerin olduğunu ancak ülke olarak ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemde bu projeleri hayata geçirmelerinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

