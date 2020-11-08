Ali Dahkameroğlu başkanlığındaki Halter ve Vucüt Geliştirme Federasyonu antrenörlük kursu düzenleyecek.

Halter ve Vucüt Geliştirme Federasyonu tarafından 1. Kademe Vücut Geliştirme ve Fitnes Yardımcı Antrenörlük Kursu düzenlenecek. 14 – 29 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan kurs için kayıtlar devam ediyor.1. Kademe Vücut Geliştirme ve Fitnes Yardımcı Antrenörlük Kursu, Sporcu Eğitim Merkezinde düzenlenecek.

