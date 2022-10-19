banner875
banner815
Günlük hayatta yanlış kullanılan 10 eşya!
Günlük hayatta yanlış kullanılan 10 eşya!
24 0
Genç izcilerden önemli duyarlılık
Genç izcilerden önemli duyarlılık
6 0
 
"Market fiyatları neye göre kime göre ayarlanıyor?”
13 0
Ertelenen Motodrag finali yapılıyor
Ertelenen Motodrag finali yapılıyor
17 0
“Herşey gelişi güzel boş arazilere bırakılmamalı”
“Herşey gelişi güzel boş arazilere bırakılmamalı”
10 0
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu!
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu!
29 0
Mağusa’da bitmeyen çile: Temizlik
Mağusa’da bitmeyen çile: Temizlik
18 0
banner878

Antrenörlere, Cahitoğlu’ndan destek sözü

banner476

banner825
Antrenörlere, Cahitoğlu’ndan destek sözü
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği başkanlığına yeni seçilen Hasan Topaloğlu ve yönetimi ziyaretlerine devam ederken bu kez Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu’nu ziyaret etti.
Yoğun bir şekilde çalışmaya koyulan yeni seçilen Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği yeni başkan ve yönetimi ziyaret dizisine de devam ediyor.
Önceki gün Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu’nu ziyaret eden yeni Başkan Topaloğlu ve yöneticiler Mehmet Kemancıoğlu, Hasan Kargılı, Erman Çelik ve Aşkın Meşeli görev süreleri boyunca neler yapmak istediklerini Cahitoğlu’na anlattılar.
Cahitoğlu’dan bazı konularda destek de isteyen KKTFAD oldukça sıcak ve samimi bir ortamda geçen görüşmeden olumlu ve mutlu ayrıldı.
Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu ziyaret gerçekleştiren yeni Başkan Hasan Topaloğlu ve yönetimini kutlarken bu genç ve enerjik ekibin yanlarında olacağını ve ülke sporu için gereken desteği her zaman vermeye devam edeceğini dile getirdi.
Başkan Topaloğlu ise Cahitoğlu’na bir plaket takdim ederken her görevde oluşunda ülke sporuna büyük katkılar sağlayan Cahitoğlu’nu kutlayarak kendilerinin de yanında olacağından hiç şüphelerinin olmadığını ve kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.