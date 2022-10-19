Antrenörlere, Cahitoğlu’ndan destek sözü

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği başkanlığına yeni seçilen Hasan Topaloğlu ve yönetimi ziyaretlerine devam ederken bu kez Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu’nu ziyaret etti.

Yoğun bir şekilde çalışmaya koyulan yeni seçilen Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği yeni başkan ve yönetimi ziyaret dizisine de devam ediyor.

Önceki gün Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu’nu ziyaret eden yeni Başkan Topaloğlu ve yöneticiler Mehmet Kemancıoğlu, Hasan Kargılı, Erman Çelik ve Aşkın Meşeli görev süreleri boyunca neler yapmak istediklerini Cahitoğlu’na anlattılar.

Cahitoğlu’dan bazı konularda destek de isteyen KKTFAD oldukça sıcak ve samimi bir ortamda geçen görüşmeden olumlu ve mutlu ayrıldı.

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu ziyaret gerçekleştiren yeni Başkan Hasan Topaloğlu ve yönetimini kutlarken bu genç ve enerjik ekibin yanlarında olacağını ve ülke sporu için gereken desteği her zaman vermeye devam edeceğini dile getirdi.

Başkan Topaloğlu ise Cahitoğlu’na bir plaket takdim ederken her görevde oluşunda ülke sporuna büyük katkılar sağlayan Cahitoğlu’nu kutlayarak kendilerinin de yanında olacağından hiç şüphelerinin olmadığını ve kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

