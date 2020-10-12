Anorthosisliler, Derinya kapısını yıktılar

KKTC’nin geçtiğimiz Perşembe günü Maraş’ın bir kısmını açmasının Güney Kıbrıs’ta yankıları sürmeye devam ediyor.

Maraş kökenli Rumlar’ın takımı Anorthosis’in taraftar grubu Mahites, Derinya sınır kapısında eylem gerçekleştirerek sınır kapısını yıkıp kırarlarken, meşaleler fırlattılar.

Derinya bölgesinde 100’e yakın Rum eylemci, taşkınlık yaptıkları sırada havai fişek atarak ara bölgede yangın çıkardı.Toplanan grubun “Kıbrıs Yunandır” şeklinde slogan attıkları da videoda duyuldu.

