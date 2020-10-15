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Anorthosis taraftarları tutuklandı

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Anorthosis taraftarları tutuklandı
Derinya’da 11 Ekim’de meydana gelen olaylar kapsamında 4 kişinin daha tutuklandığı ve tutuklanan kişi sayısının 6’ya ulaştığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, tutuklanan Anorthosis taraftarı kişilerin Larnaka’da sakin 22 ve 41 yaşındaki iki kişi ile “Mağusa Bölgesi”nde sakin 22 ve 29 yaşındaki iki kişi olduğunu yazdı.
Gazete, “Mağusa Bölgesi Kaza Mahkemesi’nin” söz konusu kişiler aleyhinde 2’şer günlük tutukluluk emri verdiğini kaydederken, bu kişilerin herhangi bir suç örgütüne üye olup olmadıklarının da araştırıldığını belirtti.
 
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