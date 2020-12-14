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Anorthosis: Büyük galibiyet

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Anorthosis Famagusta, İstanbul’da Beykoz Belediyesi GSK Hentbol Takımı karşısında elde ettiğigalibiyeti, “Takımımızı İstanbul'da kazandığı büyük galibiyetten dolayı tebrik ederiz.Boğaz’ın dar sokaklarında tarih yazdık.” ifadesiyle kutladı

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Anorthosis: Büyük galibiyet
Güney Kıbrıs temsilcisi Sabianco Anorthosis Famagusta Takımı, Türkiye Hentbol Süper Liginde şampiyonluk hesapları yapan Beykoz Belediyesi GSK Hentbol Takımını, Avrupa Hentbol Federasyonu EHF Cup 3.tur ilk maçında İstanbul’da 32-28'lik skorla mağlup etmiş ve 4 gol averajı ile Kıbrıs’a dönüş yapmayı garantilemişti.
20 Aralık Pazar günü Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa’da oynanacak rövanş maçı öncesinde avantaj elde eden Sabianco Anorthosis Famagusta kulübünden maç sonrasında İstabul’da çekilmiş takım fotoğrafı ile birlikte yapılan açıklamada “Hentbol takımımızı Beykoz karşısında 32-28 ile İstanbul'da kazandığı büyük galibiyetten dolayı tebrik ederiz. Boğaz’ın dar sokaklarında tarih yazdık.” ifadeleri kullanıldı.
 
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