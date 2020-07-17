Anlamlı turnuvada finalistler belirlendi

Hamitköy Masterler Derneğinin, Hamitköy Spor Kulübüne hizmet etmiş merhum başkan, yönetici ve futbolcular anısına geleneksel olarak gerçekleştirdiği anı turnuvasında finalistler belirlendi

Hamitköy Masterler Derneğinin, Hamitköy Spor Kulübüne hizmet etmiş merhum başkan, yönetici ve futbolcular anısına geleneksel olarak gerçekleştirdiği anı turnuvası başladı.

Göçmenköy Stadında gerçekleştirilen Merhumlar Master Anı Turnuvasına, Hamitköy Masterleri, Lapta Masterleri, Kartal Masterleri ve Marmara Masterleri katıldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Hamitköy Ocak Örgütü ana sponsorluğunda ve ailelerin katkılarıyla düzenlenen turnuvada gecenin ilk maçında Lapta Masterleri, Kartal Masterlerini 3-1 mağlup ederek ilk finalist oldu. Gecenin ikinci maçında ise Hamitköy Masterleri ile Marmara Masterleri arasında oynanan maç 1-1 berabere tamamlanırken, penaltı vuruşları sonunda Marmara Masterleri finale yükselen ekip oldu.

Turnuvada ilk günün mağlupları Hamitköy Masterleri ile Kartal Masterleri üçüncülük, galipler Lapta Masterleri ile Marmara Masterleri ise final maçı oynayacaklar. Üçüncülük ve final maçları 23 Temmuz Perşembe akşamı oynanacak. Turnuvanın ödülleri ise 24 Temmuz Cuma akşamı Hamitköy Spor Kulübü lokâlinde düzenlenecek yemekte verilecek.

Merhumlar Master Anı Turnuvası ile “Esat Erdoğmuş (Hamitköy Spor Kulübü fahri başkanı), Ahmet Beysoydan, Raif Mesda, Tegi Kalfa, İsmet Latifoğlu, Mustafa Hacımusa, Kemal Nalbant, Asaf Cemal, Özgün Özzeki, Yusuf Çoban, Hulusi Özyay, Yusuf Çocuk, Adnan Bostancı, Rasım Okşaner ve Mustafa Sakallı (Hoca)” anılıyor.