Ankara Golf Kulübü Takımı (AGK), KKTC Golf Federasyonu’nun misafiriydi

Ankara Golf Kulübü takımı ile KKTC Golf Federasyonu Takımı arasında 26 Şubat Cumartesi günü Korineum Golf &Beach Club’da çiftli maçlar gerçekleşti

Ankara Golf Kulübü takımı (AGK) ve KKTC Golf Federasyonu üyesi oyuncular arasında 26-27 Şubat tarihlerinde Korineum Golf &BeachClub’da Dostluk Turnuvaları gerçekleşti. Ülkemize; Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Dora, Ankara Golf Kulübü Başkanı Mustafa Bozkurt, Kaptan Gülay Dora ve Kulüp Profesyoneli Erkan Demirci’nin de aralarında bulunduğu 18 kişilik bir oyuncu kadrosu ile gelen Ankara Golf Kulübü takımı ile KKTC Golf Federasyonu Takımı arasında 26 Şubat Cumartesi gün çiftli maçlar gerçekleşti. Her takımdan 9 çift 18 kişi ile DoublesMatch Play formatında oynanan Dostluk Maçlarında KKTC Takımı 6.5-2.5 galip geldi. Çiftli maçlar sonrasında AGK Kaptan’ı Gülay Dora tarafından KKTC Golf Federasyonu Başkanı Hasan Kasapoğluları’na bir anı plaketi takdim edildi. Bu karşılaşmanın rövanşı ileriki bir tarihte Ankara’da gerçekleşecek.

İki takım arasındaki dostluk maçları organizasyonuna 27 Şubat Pazar gün, herkese açık bir turnuva olan SinglesStableford turnuvası ile devam edildi. Toplam 39 oyuncunun katıldığı turnuva Kadınlar ve Erkekler kategorisi olarak değerlendirildi ve bu kıstasa göre kupa ve ödüller verildi.

ERKEKLER KATEGORİSİ:

Net Birincisi - Ken Black 39 Puan

Net İkincisi - Haldun Kamburoğlu 38 Puan

Net Üçüncüsü - Tim Case 37 Puan

KADINLAR KATEGORİSİ:

Net Birincisi - SofiaRaskin 33 Puan

Net İkincisi - Sevil Çiftçi 30 Puan

Net Üçüncüsü - Josephine Black 30 Puan



Gross Birincisi - Mustafa Sedat 27 Puan

Erkekler En Uzun Vuruş - WuYoung

Kadınlar En Uzun Vuruş - Claire Morley

Bayrağa En Yakın Vuruş - Mehmet Dora



