Anılspor milli sporculara destek verdi

Anıl Spor Direktörü Engin Anıl, International Junior Badminton turnuvasında Türkiye Milli Takımı adına yarışacak olan Nehir ve Salih'e başarılar diledi

Anıl Spor, iki milli badminton sporcusu Nehir M. Deniz ve Salih Doğu Öztürk'e destek belirtip başarılar diledi.

Puma, Dunlop ve Carlton firmalarının distribütörü olan Anıl Spor sahibi Engin Anıl ülkemizin başarılı iki milli badminton sporcusu Nehir M. Deniz ve Salih Doğu Öztürk'ü ofisinde misafir etti. Ağustos ayında Ankara’da düzenlenecek olan International Junior Badminton turnuvasında Türkiye Milli Takımı adına yarışacak olan Nehir ve Salih'e, Anıl Spor Direktörü Engin Anıl'dan destek geldi.

Anıl Spor Direktörü Engin Anıl, çalışmalarına devam eden iki başarılı sporcuya 1-6 Ağustos 2021 tarihinde Ankara’da yarışacakları Uluslararası U15 ve U17 International Junior Badminton Turnuvasında başarılar diledi.

Badminton Federasyonu yetkilileri de Engin Anıl’ın bu ince düşüncesi ile sporcularımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ederken bu gibi olayların sporcuları motive ettiğini ve daha çok çalışmaya ittiğini belirttiler.

