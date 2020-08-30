AMRAP’ın olumlu ve olumsuz yönleri açıklandı

Süleyman Halilibrahim, sınırları zorlayan amrap sistemi ve vücut geliştirme arasındaki ilişkiyi incelerken, esas amacı belirli bir zaman aralığı içinde en yüksek sayı da set veya tekrar olan AMRAP’ın olumlu ve olumsuz yönlerini açıkladı

Vücut Geliştirme ve Fitnes Sporcusu ve Antrenörü Süleyman Halilibrahim, sınırları zorlayan amrap sistemi ve vücut geliştirme arasındaki ilişkiyi inceledi.

Öncelikle AMRAP Nedir?

AMRAP, İngilizce’de “As ManyReps As Possible”nın kısaltmasıdır. Yani yapılabilecek en fazla tekrar anlamına gelir.

İlk olarak Amerikan futbolcuları tarafından dayanıklılık arttırma amacı ile kullanılmaya başlanılan bu yöntem yaygın olarak crossfit ve fitness alanında sporcular tarafından kullanılmaya başlanıldı. AMRAP antrenmanın esas amacı belirli bir zaman aralığı içinde en yüksek sayı da set veya tekrar yapabilmektir.

Son dönemlerde birçok antrenör tarafından kullanılmaya başlanılan bu yöntemin artı ve eksi noktaları inceleyecek olursak;

AMRAP Antrenmanının Avantajları ;

1-Yağ Yakımı

Yüksek nabızda bir antrenman temposu sağlayacağından dolayı daha fazla kalori yakarak yağ yakımına direk olarak fayda sağlamaktadır.

2-Güç Artışı

Yapabileceğiniz en fazla tekrar sayıları üzerinde sürekli olarak çalışmanız mevcut gücünüzü belirleme ve onun üzerine çıkmanıza fayda sağlayacaktır.

3-Motivasyon

Monoton ve alışılmış bir rütine girmiş sporcular için challenge olarak kendilerini test etme imkanı sağlayan bu antrenman yöntemi motivasyonunuzu olumlu yönde etkileyecektir.

4-Zaman

20-25dk periyotlamalarla yapılan bu antrenman yöntemi uzun süreli antrenmanlara zaman ayıramayan sporcular için geçici bir çözüm olabilir

5-Ekipmana Gerek Yok

Vücut ağırlığıyla antrenman yapmayı sevenlerdenseniz şınav,barfix gibi temel hareketler ile kaslarınızı uyararak AMRAP antrenman yöntemınden yararlanabilirsiniz.

AMRAP Antrenman sistemi ve Vücut Geliştirme;

Vücut geliştirme dalında değerlendirdiğimizde ise AMRAP antrenman yöntemi isteklerinizi karşılamada tartışmalı bir boyuta gelmektedir.

Süregelen aşırı yoğun yıpranma temposuna sahip AMRAP kaslarınıza yeteri kadar dinlenme süresi vermediğinden onarımdan çok yıkım ortaya çıkacaktır.Spesifik bölgesel kas gelişimi amaçlayan vücut geliştirme sporcuları için en doğru şekilde en fazla kaldırabilecekleri ağırlıklar düşüşüne neden olabilecek bu yöntem dikkatlice planlanmalıdır.

Bunun sonucu özellikle başlangıç seviyesi sporcularda sakatlık riski ortaya çıkması ve kişinin(hipertrofık -kas çapının büyümesi) kas gelişimi istenilen düzeyde olmayabilir.

Estetik bir kas gelişimi amaçlayan sporcuların antrenman programlarına AMRAP sistemini doğru bir şekilde entegre etmeleri en sağlıklısı olacaktır.

SONUÇ;

Hangi antrenman yöntemi olursa olsun,alanında deneyimli ve sertifikalı bir antrenörden destek alarak ortak belirlenecek bir hedef doğrultusunda size en uygun antrenman yöntemini belirlemeniz,gelişiminiz için en önemli husustur.



