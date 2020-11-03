Amcaoğlu’ndan, Fenerbahçeliler Derneği’ne övgü

Olgun Amcaoğlu: Devlet malının dört dörtlük amacına uygun bir yapıya kavuşturulması beni memnun etti. Birçok insana en küçük bir faydamız dokunmuşsa bunun verdiği mutluluğun maddi hiçbir karşılığı olamaz

KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, geçtiğimiz akşam KKTC Fenerbahçeliler Derneği’ni ziyaret ederek dernek üyeleri ile irlikte Antalyaspor – Fenerbahçe maçını izleyip, bir süreliğine yönetim kurulu toplantısına da katıldı.

Amcaoğlu: Olanakların doğru kullanıldığını gördüm

Olgun Amcaoğlu ziyaret sonrasında şu açıklamaları yaptı:

“Devletin birçok malı kiralanıyor fakat amacına uygun kullanılmadığı da oluyor. Ben burada dört dörtlük amacına uygun bir yapı gördüm.

Gördüğüm manzara beni açıkçası şok etti. Tabii ki olumlu anlamda söylüyorum. Bu lokali halkımıza kazandıran başkan Toykan Özdamar’a ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Ben burada sağlanan olanakların doğru kullanıldığını gördüm.

Burada amacımız siyaset yapmak değildir. Ben kulüpçülüğün, dernekçiliğin içinden gelmiş biri olarak yaşadığınız süreçleri ve ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. İşin siyasi tarafı beni ilgilendirmiyor.

Ben 11 yaşından bu yana Fenerbahçe’ye gönül vermiş biriyim. Buraya da tamamen spontane bir ziyarette bulundum. Geldiğimde gördüğüm manzara beni mutlu etti. Benim için söylediğiniz sözler çok anlamlıdır. Bu kadar insana en küçük bir faydamız dokunmuşsa bunun verdiği mutluluğun maddi hiçbir karşılığı olamaz. Buraya gelen insanların hep birlikte bu güzel binada olması, aynı havayı soluması paha biçilemezdir.

Herkesin siyasi görüşü, yediği içtiği farklı olabilir ancak burada sarı lacivert için toplanan insanlara böyle bir hizmet verilmesi beni memnun etti.”

Toykan Özdamar: Amcaoğlu’nu onursal üye yapmak istiyoruz

“Maliye Bakanımız Olgun Amcaoğlu’na ziyaretinden dolayı çok teşekkür ederiz. Harabe halindeki bu yeri bize tahsis etti. Biz de burayı 680.000 TL harcayarak bu modern görünümüne kavuşturduk. Çatısından, elektrik tesisatına kadar her şeyini yeniledik.

Binanın bu duruma gelmesinde katkısı olan herkese, çok ciddi katkılar koyan Gökhan Necipoğlu’na ve yönetimime teşekkür ediyorum.

Biz bu derneğin içine hiçbir zaman siyaseti karıştırmadık ve de karıştırmayacağız. Burada herkesin ortak noktası Fenerbahçe’dir. Ancak sayın Olgun Amcaoğlu’na bize vermiş olduğu destekten dolayı bir kez daha teşekkür ederim. Bizim için kendisinin yeri çok ayrıdır.

Gelecek genel kurulda da sayın Olgun Amcaoğlu’nu onursal üye yapmak istiyoruz. Kendisini ayrıca 1907 numaralı fahri üyemiz yaptığımızı buradan duyuruyorum.”

