Amcaoğlu'ndan Nehir Deniz'e tebrik

Bulgaristan'da iki altın madalya kazanan Milli Sporcumuz Nehir Deniz'e ilk tebrik Başbakanlık Müstaşarı Hüseyin Amcaoğlu'ndan geldi

Başbakanlık Müstaşarı Hüseyin Amcaoğlu, Bulgaristanın Haskova şehrinde düzenlenen Bulgarian U15 International Haskova-2022 turnuvasında çift bayanlar ve Karışık Çiftler Kategorisinde Türkiye Milli Takımı ile 2 Altın madalya kazanan Milli Badmintocumuz Nehir'i dün akşam telefonla arayarak tebrik etti.

Amcaoğlu Nehir Deniz'i tebrik ederken, çok güzel bir başarı elde ettiğini ve bu başarıdan dolayı gurur duyduğunu, emeği geçen herkesi tebrik ettiğini belirtti.

Bu akşam adaya dönecek olan Nehir Deniz de Amcaoğlu'nun bayramını kutladı ve çifte bayram mutluluğu yaşadığını söyledi.

Ayrıca Nehir'in Bulgarian U15 International turnuvasında iki altın madalya alması Türkiye basınında da manşetlere taşındı.