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"Amacım mücadeleyi asla bırakmamak"

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IFBB DiamondCup’taJr Bikini kategorisinde ikincilik elde eden Elis Sakallı, “Amacım kendim için bir tık daha iyisini yapmak ve mücadeleyi asla bırakmamaktır. Hayatımdaki tüm fedakarlıkları bu spor için yaptım.” açıklamasını yaptı

"Amacım mücadeleyi asla bırakmamak"
Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu (IFBB) tarafından Sırbistan’da düzenlenen DiamondCup’ta mücadele eden Halter Vücut Geliştirme Federasyonu sporcusu ElisSakallı,  IFBB DiamondCup’taJr Bikini kategorisinde ikincilik elde etmişti.
ElisSakallı elde ettiği başarı sonrasında duygularını paylaşırken, şu açıklamaları yaptı:
“Hayalini kurduğum podyumda olabildiğim ve dereceyle dönebildiğim için çok mutluyum. Hayalini kimseye söyleme sadece onu başardığın zaman göster!Bu daha benim için başlangıçtır.
Amacım her zaman kendim için bir tık daha iyisini yapmak ve tüm zorluklara rağmen mücadeleyi asla bırakmamaktır. Hayatımdaki tüm fedakarlıkları sadece bu spor için yaptım. Her daim yapmaya devam edeceğim. Benim için hayatın anlamı bu yolda verdiğim mücadele ve fedakarlıklardır.
Federasyon başkanımız Ali Dahlameroğluna bu süreçteki kontrollerimi yapan,bana her daim kapısını açık tutan ve herşeyimde destek olduğunuz için ne kadar teşekkür etsem azdır hocam. İyiki varsınız.
Bu süreçte benden desteğini esirgemeyen Yar Ecza Deposuna,aileme ve yanımda olan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.”
 
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