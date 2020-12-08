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Altın kulaç Arif

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Altın kulaç Arif
Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından geçtiğimiz hafta sonu Sedat Kaplan anısına gerçekleştirilen 2020 Sedat Kaplan Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonasında, küçük yüzücüler havuzda hünerlerini sergilemişlerdi.
Bu yüzücüler arasında yer alan Arif Çocuk da havuzdaki başarısıyla dikkat çekerken, 100 metre sırt üstün branşında birinci geldi. Aynı zamanda oryantiring sporcusu da olanArif Çocuk, 37 madalya ile şampiyona birincisi gelen takımı Bluefin Yüzme Kulübünün başarısına katkı koydu.
 
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