Altın Ada Spor Derneği faaliyette

Altın Ada Spor Derneği, küçük yaştaki çocuklara yönelik farklı sportif branşlarda eğitim vermek amacı ile Hakan Yiğit başkanlığında kuruldu

Altın Ada Spor Derneği, küçük yaştaki çocuklara yönelik farklı sportif branşlarda eğitim vermek amacı ile kuruldu.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Hakan Yiğit başkanlığında kurulan Altın Ada Spor Derneği yönetim kurulu ve görev dağılımı şöyle oldu:

“Başkan: Hakan Yiğit, Asbaşkan: Korhan Yiğit, Genel Sekreter: Hakkı Çaltınoğlu, Muhasip: Evren Hayırsever, Disiplin Sorumlusu: Alkan Yeşildal, Basın Yayın Sorumlusu: Salih Şerifoğlu, İletişim Sorumlusu: Mevlit Koşucular, Dış İlişkiler Sorumlusu: Kenan Gümüşören, Faal Üye: Salih Çoban, Serdar Çiftçioğlu, Engin Gümüş. Yedek Üye: Devrim Ayda, Serhat Doğan.”

Altın Ada Spor Derneği'nden, derneğin kuruluşu nedeniyle yapılan açıklama şöyle;

“Altın Ada Spor Derneği, özellikle küçük yaştaki çocuklara yönelik farklı sportif branşlarda eğitim vermek amacı ile kuruldu.

Ayrıca dernek bünyesinde 35 yaş üstü master futbol takımı da bulunuyor. Master futbol takımı düzenli olarak diğer master futbol takımları ile maçlar yapıyor.

Derneğin tescil edilmesi sonrasında başkan ve yönetim kurulunun belirlenmesi için genel kurul da yapıldı. Yapılan genel kurulda dernek kurucusu Hakan Yiğit dernek başkanı olarak resmen göreve başladı.”

