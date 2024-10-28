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Altı Federasyona bağlı 600 sporcu mücadele edecek

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Altı Federasyona bağlı 600 sporcu mücadele edecek
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KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 22. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları ile ilgili basın toplantısı, birçok önemli spor temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, Dr. Fazıl Küçük ‘ün oğlu Mehmet Küçük, Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan, Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğluları, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu ve Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Karaoğlan katıldı.
Atletizm, Basketbol, Hentbol, Masa Tenisi, Cimnastik ile Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonları'na bağlı 600'e yakın sporcunun yer alacağı oyunlar saat 15.00'de Ramadan Cemil Meydanı'ndan Girne Antik Liman'a hareket edecek kortej ile başlayacak.

Organizasyon komitesi bugün Sayıştay Başkanlığı Toplantı Salonunda basın toplantısı düzenleyerek 22. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları ile ilgili bilgi verdi.
 
-Sütçü
 
Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nın birçok federasyonla beraber yapılacağını kaydetti.
Sütçü, Basketbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Atletizm Federasyonu, Hentbol Federasyonu, Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu ve Masatenisi Federasyonu ile birlikte yapılacak Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunlarının şölen havasında gerçekleşeceğini  belirtti.
Oyunların açılışının 2 Kasım Cumartesi günü saat 15.00 'de Ramadan Cemil Meydanı'ndan Girne Limanına doğru hareket edecek kortej ile başlayacağını kaydeden Sütçü, halk oyunları gösterisinin ardından federasyonların faaliyetlerine başlayacağını kaydetti.
 

Küçük
 
Dr. Küçük Vakfı adına konuşan Mehmet Küçük de, etkinliğe katılan federasyonlara minnet duygularını ileterek çalışmalarından dolayı tebrik etti.
Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkı için verdiği özgürlük mücadelesinin yeni nesillere anlatılmasının önemine dikkat çeken Küçük, spor ambargoları altında yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun böyle etkinliklerle ambargolara gereken cevabı verdiğini kaydetti.
 
Yol koşusu için kayıtlar açıldı
 
Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları çerçevesinde 2 Kasım Cumartesi günü saat 18.00’de yapılacak yol koşusu için kayıtlar açıldı.
Girne Antik Liman’dan başlayacak koşuya katılmak isteyenler, kayıtlarını online olarak https://docs.google.com/.../16oEryQCcy.../viewform... adresinden yapabilir.
22.Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları, sporun yaygınlaştırılması ve genç nesillere aktarılması açısından önemli bir fırsat sunacak. Tüm spor severleri etkinliğe katılmaya davet eden organizatörler, bu yılki oyunların büyük bir coşkuyla geçmesini bekliyor.
Oyunların Açılışı 3 Kasım Cumartesi günü saat 15.00 da yapılacak kortej yürüyüşü ile Girne antik limanda başlayacak.
 
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