Alnar, dünya dokuzuncusu

Başarılı bilardocumuz Mustafa Alnar, dünyanın prestijli turnuvalarından biri olan Katar Open Turnuvası’nda 128 sporcu arasında dokuzuncu olarak, prestijli turnuvalar arasındaki en iyi derecesini yaptı

Ülkemizi bilardoda yıllardır elde ettiği uluslar arası başarılarla gururlandıran Kıbrıslı Türk bilardocu Mustafa Alnar, uluslar arası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Alnar, dünyanın prestijli turnuvalarından biri olan Katar Open Turnuvası’nda 128 sporcu arasında dokuzuncu olma başarısı gösterdi.

Alnar sosyal medya hesabından konu ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda prestijli turnuvalar arasındaki en iyi derecesini yaptığını belirterek kendisini destekleyen ailesi ve sponsorlarına teşekkür etti.

Alnar’ın paylaşımı şu şekilde:

“Qatar’da düzenlenen dünyanın en prestijli beş turnuvasından biri olan Qatar Open’da 128 sporcu arasında 9. oldum. Prestijli turnuvalar arasında ki en iyi derecemi de yapmış oldum. Beni destekleyen ailem ve sponsorlarıma çok teşekkür ederim.”

