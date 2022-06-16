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Alnar, Almanya’da son 16’ya kalmak için mücadele ediyor

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Alnar, Almanya’da son 16’ya kalmak için mücadele ediyor
Başarılı bilardocumuz Mustafa Alnar, Dünyanın en iyilerinin yarıştığı, Alman Predator Açık Turnuvasında mücadele ediyor. 12 Haziran’dan bu yana güçlü oyuncularla maçlar oynayan Mustafa Alnar, ilk üç maçını kazanarak onra son 32’ye kaldı. Mustafa Alnar, sıradaki maçını ise bugün oynayacak. Mustafa Alnar maçı kazanması halinde ise son 16’ya kalacak.
 
 
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