Alex’in babalık mutluluğu

İsa TABAK
BTM İkinci Lig kulüplerinden Haspolat’ın başarılı hücum futbolcusu Uğur Çelik (Alex) babalık olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Uğur Çelik ve eşi Şükran’ın, Asır Çelik ismini verdikleri çocukları Dünyaya gelirken, Çelik ailesi büyük mutluluk yaşadı.
Bizler de Halk Spor ve Halkın Sesi olarak Asır Çelik bebeğe, ailesi ile birlikte sağlıklı mutlu uzun bir ömür dileriz.
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