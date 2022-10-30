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Alanya’da KKTC fırtınası

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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Karması, Alanya’da gerçekleşen Türkiye Şampiyonası 8. Etap Sezon Kapanışı Puanlı Yol Yarışları’na damga vurdu

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Alanya’da KKTC fırtınası
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Karması, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası 8. Etap Sezon Kapanışı Puanlı Yol Yarışları’na damga vurarak sezonu müthiş noktaladı
Sporcularımız Alanya’daki sezonun son yarışında bireysel olarak 2 birincilik ve 1 üçüncülük, takımsal klasmanda da 1 ikincilik elde ederken Türkiye Şampiyonası genel klasmanında Yıldız Takımımız ve bireysel klasmanda Emre Kaplan Türkiye 2’incisi olarak büyük bir başarıya imza attı.
SPORCULARIMIZ ALANYA’DA ZİRVE YAPTI, KRİTERYUMDA ÇİFTE BİRİNCİLİK GELDİ
Sporcularımız Alanya’daki sezonun son yarışında kürsüye ambargo koydu. U17 kategorisinde mücadele eden sporcumuz Emre Kaplan yarışların ilk gününde Yol Yarışı’nda üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı. Yıldız takımımız ise takımsal klasmanda ikincilik kupasını kazandı.
Yarışların ikinci gününde ise sprocularımız zirveye pedal bastı. İkinci gün gerçekleşen kriteryum yarışında Emre Kaplan U17 kategorisinde, Ege Erülkü ise U15 kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANINDA TÜRKİYE İKİNCİLİKLERİ
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Karması, bu sezon toplam 8 ayaktan oluşan Türkiye Şampiyonası Puanlı Yol Yarışları’nda da kürsüye çıkmayı başardı. Yıldız takımımız genel klasmanda Türkiye 2’incisi olurken U17 kategorisinde Emre Kaplan da bireysel klasmanda Türkiye 2’inciliğini elde etti.
 
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