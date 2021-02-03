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Akyerli Anı Turnuvası pandemi kurbanı

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Geleneksel olarak gerçekleştirilen Mehmet Akyerli Anı Turnuvası, yaşanan pandemi süreci nedeniyle bu yıl gerçekleştirilmeyecek

Akyerli Anı Turnuvası pandemi kurbanı
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Spor adamı Mehmet Bolkan’ın, Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi (ÖYAK) sponsorluğunda geleneksel olarak gerçekleştirdiği Mehmet AkyerliAnı Turnuvası, yaşanan pandemi süreci nedeniyle bu yıl gerçekleştirilmeyecek.
Mehmet AkyerliAnı Turnuvası ile ilgili olarak yaşanan gelişme ile ilgili olarak Mehmet Bolkan, şu açıklamayı yaptı:
Değerli arkadaşlarım ve dostlarım.Efsane müdürümüz, babamız,sporu ve sporcuyu çok seven,hiçbir parti rozeti ayrımı yapmadan herkese yardımcı olmaya çalışan Mehmet Akyerli hocamız için her yıl Şubat tatilinde düzenlediğimiz futbol turnuvasını ne yazık ki pandemi nedeniyle gerçekleştiremiyoruz.
6.sınıdüzenleyemeyeceğimiz Mehmet AkyerliAnı Turnuvası için hedefim Bahar aylarıdır. İnşallah bu pandemiyi Nisan'da atlatır ve turnuvayı gerçekleştiririz.Mehmet Akyerli hocamıza Allah rahmet eylesin.Nur içinde yatsın. Unutmadık.Unutturmayacağız.”
 

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Etiketler; #akyerli Anı Turnuvası #Mehmet Bolkan
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