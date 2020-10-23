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Aktunçlar, Güzelyurt’u üzüntüye boğdu

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Aktunçlar, Güzelyurt’u üzüntüye boğdu
İsmet KARAOSMAN
Baf Ülkü Yurdu alt yapı antrenörlerinden ve Güzelyurt Galatasaray Futbol Okulu antrenörü İrfan Aktunçlar'ın babası Özkan Aktunçlar hayatını kaybetti.
Dün Güzelyurt toprağa verilen Özkan Aktunçlar'ın vefatı ile ilgili olarak Baf Ülkü Yurdu bir başsağlığı mesajı yayınladı. Baf Ülkü Yurdu’nun mesajı şöyle:
“Baf Ülkü Yurdu alt yapı antrönerlerimizden İrfan Aktunçlar'ın babası, Mehmet Şimşekatan'ın kayınpederi ve kulüp üyemiz Yusuf Aktunçlar'ın babası Baf camiasının kıymetli ismi Maronalı Özkan Aktunçlar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.”
 
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