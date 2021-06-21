Akterzi Güney’de hedefe attı

Kıbrıs Atıcılık Federasyonu ve Mağusa Atıcılık Kulübü‘nün merhum şampiyon üyesi TasosLordos anısına Güney Kıbrıs’tadüzenlenen “Mağusa Kupası’nda birincilik Mağusa Atıcılık Kulübü üyesi Kıbrıslı Türk Nihat Akterzi’nin oldu.

Geçtiğimiz haftasonu düzenlenen trap kupasında Mağusa Atıcılık Kulübünün uluslararası sporcusu Nihat Akterzi, 41/50 skoru ile en yakın takipçisi Nikolas Kiriakos’un 39/50 skorunu geçerek altın madalyaya uzandı.

